Известная модель Кассандра Сьенега, звезда Playboy, показала себя без в необычном образе
На фото Кассандра показывает себя в прозрачном кружевном платье с огромным декольте. Как можно заметить, звезда не любит носить белье, поэтому без скромности демонстрирует все сокровища перед камерой. Девушка дополнила образ ярким макияжем, а сама решила сниматься с распущенными волосами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты ничего не смогли написать в комментариях или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Ох, это божественно".
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Сообщалось, что известная мексиканская модель Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) каждый день поражает внешним видом.
Кассандра распахнула белую одежду и выставила напоказ пышную грудь без белья. Модель позировала, немного согнувшись.
Грудь едва не выставилась полностью, но тем самым фото и стало еще горячее.
Также на красотке были розовые трусики. А образ завершали аксессуары.
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