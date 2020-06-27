Известная модель Кассандра Сьенега, звезда Playboy, показала себя без в необычном образе

На фото Кассандра показывает себя в прозрачном кружевном платье с огромным декольте. Как можно заметить, звезда не любит носить белье, поэтому без скромности демонстрирует все сокровища перед камерой. Девушка дополнила образ ярким макияжем, а сама решила сниматься с распущенными волосами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать в комментариях или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Ох, это божественно".

Сообщалось, что известная мексиканская модель Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) каждый день поражает внешним видом.

Кассандра распахнула белую одежду и выставила напоказ пышную грудь без белья. Модель позировала, немного согнувшись.

Грудь едва не выставилась полностью, но тем самым фото и стало еще горячее.

Также на красотке были розовые трусики. А образ завершали аксессуары.

Сообщалось, что американская модель нижнего белья Эбигейл Рэтчфорд обрадовала поклонников жарким фото.

Модель предстала в роскошном комплекте нижнего белья, который подчеркнул ее пышную фигуру. Девушка едва втиснула аппетитную грудь в красный лифчик, а маленькие трусики совсем немного прикрыли интимные места. Образ получился завершенным благодаря поясу и чулкам.

Напомним, звезда "Playboy" Кассандра Сьенега соблазнила безупречными изгибами в "космическом" бикини

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