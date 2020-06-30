Известная модель Эбигейл Рэтчфорд показала, как выглядит без одежды

На фото красотка позирует в полупрозрачном белье из веревочек, которые практически ничего не прикрыли на сочном теле Эби. Звезда сидела в профиль, демонстрируя кружевные клаптики белья и розу, которую держала в руках. Модель повернулась к камере головой, а волосы оставила распущенными, делая снимок максимально горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать под публикацией или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Волшебная роза".

Ранее мы сообщали, что американская супермодель Эбигейл Рэтчфорд порадовала поклонников и сверкнула безупречными формами в крохотном купальнике.

Так, модель позирует в бассейне, демонстрируя пышную фигуру в купальнике, который якобы сделан из змеиной кожи. На другом снимке звезда показывает другие аппетитные места, обратившись к поклонникам с просьбой помочь выбрать лучшее фото.

Сообщалось, что известная модель Эбигейл Рэтчфорд показала, как развлекается на белых простынях.

Красотка в этот раз себя показала в прозрачных колготах, которые ничуть не скрыли пышную пятую точку. Эби соблазнительно выгнулась, сидя на коленках, продемонстрировав пышный бюст, который оказался без белья. Звезда только прикрыла его рукой и нарисованным на фото сердечком.

Напомним, распутная Эби Рэтчфорд показала свое самое соблазнительное белье в действии

Также Politeka сообщала, что горячая Эби Рэтчфорд примерила самое соблазнительное белье в спальне

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