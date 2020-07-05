Відома українська актриса Анна Кошмал, зірка серіалу "Свати", показала свіжий образ

На фото красуня показує себе в білій сукні зі скромним декольте на тлі сходинок, за якими можна побачити Андріївську церкву. Волосся Анна вирішила залишити розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери, поки її знімали. Видно, що вже темніло, адже була включена ілюмінація на сходах. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Прогулянки по улюбленому місту", - написала під фото красуня.

Фанати поставили понад 40 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Красива", "Мила", "Де твоя маска? Жартую", "Ну як можна бути такою гарною!??", "Привіт Аня. Я впізнав це місце. Коли ми з мамою приїжджали на ваш спектакль дівич-вечір в Київ ще перед карантином ми як раз там гуляли. Нам дуже сподобалося це місце. Він ще називається Андріївський узвіз", "Теж саме з друзями кожен день на велосипедах куди небудь їздимо далеко, завжди хочеться пити, але зате які краєвиди красиві!","В житті зовсім не така".

Повідомлялося, що відома українська актриса Ганна Кошмал показала свіжий образ і розповіла про відношенню до гумору.

На фото Ганна показала себе у смугастій футболці і джинсах, а образ доповнила кросівками. Красуня сиділа на рейках навпроти старого будинку, а сама дивилася в об'єктив камери.

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