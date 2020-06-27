Украинская актриса Анна Кошмал, которая сыграла Женьку в сериале «Сваты», похвасталась отдыхом с друзьями

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«loveislove 🧡✨ Спасибо за классный вечер🤜🏻🤛🏻», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Кошмал позирует в окружении друзей. У части из них на лицах приклеены наклейки в образе звезды. Сама актриса довольно улыбается в камеру. Фотография произвела фурор среди ее поклонников.

«Класнючие», «Аня, ты такая красивая😘😘😘. И мне не показалась, или на этой фотке Владислав Мурас из сватов», «Сколько настроения, позитива и атмосферы в этом фото💯💯💯👻🥳🥳🥳🥳 Приятных, Вам выходных, дорогая Анна», «вы красавчики», - пишут они.

Как сообщалось ранее. звезда «Сватов», украинская актриса Анна Кошмал решила развлечь себя на карантине, устроив прямой эфир с актрисой Владой Дедковой.

На своей странице в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором позировала вместе с подружкой. Актриса решила удивить своих поклонников еще одним своим талантом. Красотки решили приготовить томатный суп в прямом эфире. Многие поклонники готовили блюдо вместе с ними.

На фото девушки демонстрируют уже приготовленное блюдо. Перед ними красовались две тарелочки с супом. У них в руках красуются рюмки.

«Ещё один кулинарный прямой эфир позади. Нам с Владой доставляет массу удовольствия готовить вместе с вами, смеяться и отвечать на ваши вопросы», - отметила Анна.

Напомним, что Анна Кошмал спустила косуху и засветила соблазнительные места: "Ну, хороша же!".

Как сообщала Politeka, Анна Кошмал оторвалась с подружками, яркие кадры: "Девочки такие девочки".

Также Politeka писала, что Анна Кошмал без белья посветила формами в пикантной позе: "красоту не спрячешь".