Популярная украинская актриса Елизавета Василенко из сериала «Школа» предстала в ярком, запоминающемся, образе

Звезда активно ведет страницу в Инстаграм, на которой хвастается своей красивой внешностью и не только, сообщает Politeka.net.

В этот раз звезда предстала в ярком розовом топе с длинными рукавами. Тонкая ткань, напоминающая расцветкой кожу змеи, обтянула груди и тонкую талию украинской знаменитости.

Модель распустила длинные волосы и смотрела в камеру. Яркий образ Елизаветы завершили сережки-кольца в ушах, а также яркий маникюр и макияж с пышными ресницами.

Артистка решила не подписывать снимок, оставив лишь смайлик.

"Красииивооо😍😍😍😍", "Прелесть♥️", "ШИКАРНАЯ", "Солнце😍🔥", "девушка на этом фото украла моё сердечко и не отдаёт!! 🥺💖", "Ну Богиня просто🔥", "Вааау,какая красотка😍😍😍", "Как всегда прекрасна 😍", "Первая❤️", "Шикарная 😌😍🔥", "Лялька", "Наша богиня ♥️", "Какая же ты офигенная!😍😍😍", "богиня 💔", "Вааааууу😻", "Самая прекрасная", "Красотулька", "ты красооотка🥺❤️😍", "Такая прелестная", - написали пользовател сети.

Напомним, Елизавета Василенко показала, как развлекалась с подругой. Артистка предстала в розовой маечке с большим декольте и розовых шортах.

На видео звезда шла вместе с подругой, которая облила ее водой. Обе девушки засмеялись и посмотрели в камеру.

Ранее сообщалось, что Лиза Василенко предстала в пижаме. Судя по всему, ее день рождения проходил тематически в виде пижамной вечеринки.

Актриса выбрала для праздника розовые штаны, тесный топ и розовую кофту.

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