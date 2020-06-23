Популярная украинская актриса Елизавета Василенко из сериала «Школа» показала развлечения с подругой

Звезда опубликовала яркие кадры в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. Артистка предстала в розовой маечке с большим декольте и розовых шортах. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Образ получился очень летним. Елизавета расстегнула несколько пуговиц на майке, чтобы добавить пикантности.

На видео звезда шла вместе с подругой, которая облила ее водой. Обе девушки засмеялись и посмотрели в камеру. На фото можно заметить, как Василенко демонстрирует мокрую майку. Обе красотки вытащили языки.

Фото получились очень игривыми и летними.

За час кадры собрали более 30 тысяч просмотров и много комментариев.

"Ты очень милая и красивая 😍😍😍😍", "Люблюю❤️❤️", "Вы очень классные😍", "малышки,лучшие😍😻🔥", "У тебя крупная грудь?", "Вай😍😍", "Две богини😍", "Яркие", "красотки♥️", "Можно было и лучше ,а так прикольно. МОЛОДЦЫ", "ЛУЧШАЯ🥰", "милыеее♥️", "солнышко❤️", "любимые малышкиии🥺💖", - написали пользователи сети.

Напомним, Елизавета Василенко позировала на балконе, демонстрируя безупречную красоту, а на лице у нее виднеется рисунок в виде цветка.

Сами снимки она никак не подписала, хотя ее поклонники пришли в восторг от нового свежего образа кумира.

Ранее мы писали, что Елизавета Василенко показала соблазнительный образ, устроившись на полу.

На кадрах красотка лежит в красном топе на полу. Грудь прямо сплюснулась под весом звезды, которая снимала себя на камеру. Образ Лиза дополнила распущенными волосами и бабочками, которые добавила через фильтр.

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