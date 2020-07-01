Популярная украинская актриса Лиза Василенко, которая снималась в сериале «Школа», похвасталась молодым телом в соблазнительном наряде

Как передает Politeka.net, серию новых фото с дня рождения красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм. На фото Лиза предстала в пижаме. Судя по всему, ее день рождения проходил тематически в виде пижамной вечеринки.

Лиза выбрала для праздника розовые штаны, тесный топ и розовую кофту. Штаны на фото она спустила так низко, чтобы продемонстрировать свою идеально тонкую талию. Пышную грудь она обтянула тонкой тканью, показав во всей красе. На одном из фото актриса позировала с подругой.

«Мне 22 и днюха была на «ура»! спасибо Вселенной за прекрасных, честных и настоящих д***лов в моей жизни. Люблю, очень люблю!», - написала артистка под фото.

За час пост красотки собрал более 45 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Самая лучшая», «Любим тебя безумно, спасибо тебе за все, что ты делаешь для нас, мы это безумно ценим. Рады что ты счастливая!», «Старость не радость», «Вау красавица», «Богиня», «Выросла девочка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Лиза Василенко позировала на фоне забора во время заката солнца, играя на камеру и показывая солнечных зайчиков.

Напомним, что звезды сериала "Школа" и Jerry Heil устроили разборки прямо на камеру, видео.

Также Politeka писала, что игривая Лиза Василенко показала прелести в мокрой майке: "Очень классные".

А еще Politeka сообщала, что Лиза Василенко из сериала "Школа" сразила наповал внешностью в новом образе: "Вау, какая красота".