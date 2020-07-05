Відома модель Олена Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала себе, похвалилася пишними формами

На фото Омович позує в жовтому платті і спокусливо нагнулася, демонструючи великі груди, які вона не так давно зробила. Олена не одягала білизну, щоб зробити кадр максимально спекотним. Інші вбрання виявилися ідентичними, відрізнялися лише кольором, але на одному фото випираючі груди дали про себе знати. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Який колір мені пасує більше? Жовтий, Бежевий або Блакитний?", - написала Омович під публікацією.

Фанати поставили майже 7 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"На вас що не одягни , все буде виглядати шикарно", "По мені...блакитний!!! До засмаглого тіла!!!!", "Блакитний тобі дуже йде", "Груди реально краще стала, прям сік".

Раніше ми соообщали, що відома модель Олена Омович показала сміливий образ.

На фото красуня позує в червоному платті в горошок і чорних трусиках. Омович спустила сукню на плечі і показала нові груди без білизни, які можна добре розглянути.

Повідомлялося, що відома модель Олена Омович показала себе у незвичному вигляді.

На кадрі Омович позує в коротких джинсових шортах і чорному топіку. Олена стояла перед дзеркалом і себе знімала на телефон. демонструючи нову пишні груди і струнку фігуру.

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