Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя, похвасталась пышными формами

На фото Омович позирует в желтом платье и соблазнительно нагнулась, демонстрируя большую грудь, которую она не так давно сделала. Алена не надевала белье, чтобы сделать кадр максимально жарким. Другие наряды оказались идентичными, отличались только цветом, но на одном фото выпирающая грудь дала о себе знать. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Какой цвет мне идёт больше? Желтый, Бежевый или Голубой?", - написала Омович под публикацией.

Фанаты поставили почти 7 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"На вас что не одень , все будет выглядеть шикарно", "По мне...голубой!!! К загоревшему телу!!!!", "Голубой тебе очень идёт", "Грудь реально лучше стала, прям сок".

Ранее мы соообщали, что известная модель Алена Омович показала смелый образ.

На фото красотка позирует в красном платье в горошек и черных трусиках. Омович спустила платье на плечи и показала новую грудь без белья, которую можно хорошо рассмотреть.

Сообщалось, что известная модель Алена Омович показала себя в необычном виде.

На кадре Омович позирует в коротких джинсовых шортах и черном топике. Алена стояла перед зеркалом и себя снимала на телефон,. демонстрируя новую пышную грудь и стройную фигуру.

Напомним, украинская Кардашьян засветила «дыньки» после пластики и нарвалась на критику

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