Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя и рассказала про выходные
На фото Омович позирует в красном закрытом купальнике, который в зоне декольте было из веревочек, поэтому можно увидеть новую грудь во всей красе. Алена решила оставить волосы распущенными в этот раз, а сама позировала на водном мотоцикле, сидя на сиденье. На втором кадре красотка уже подняла ноги и показывала себя более отдаленно, положив одну руку на руль плавательного средства. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Камеру залапала...и теперь кажется будто эти фото сделаны на телефон. А как прошли ваши выходные? 1 или 2?", - написала Омович.
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Фанаты поставили почти 12 тысяч лайков и написали множество комментариев:
"Эта грудь просто огонь", "Боже, какая классная фотка", "Бомба, ракета", "Наоборот, такие фото намного красивее и естественнее смотрятся. Редактирование в глаза не бросается, очень круто", "Какая красивая", "Скажи пожалуйста, кто сделал таку форму губ? Ну оочень нравится!", "Какой у вас размер ноги?", "На этих фото есть ощущение что эту женщину взяли в заложники и она пытается выражением лица сообщить всем что ее нужно спасать", "Бомба вообще, у меня вечная проблема, потом только вечером смотрю - ужас, заляпанный телефон".
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