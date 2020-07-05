29-річна російська блогерша і ведуча шоу "Орел і решка" Настя Івлєєва вразила публіку дивним зовнішнім виглядом

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому з'явилася в незвичайному вигляді - такою її ще точно не бачили.

Так, красуня роздяглася і сфотографувалася крупним планом з розмальованим золотою фарбою обличчям і великими вухами на "ельфійський" лад.

Настя розпливлася в широкій посмішці і завзято подивилася кудись убік. Примітно, що на фото стоїть геометка - Нью-Йорк, що викликало масу запитань у користувачів, крім, звичайно, компліментів.

"Ну, найкрасивіша жінка в цьому році❤️"; "Ельфійка Настюшка Небезпека"; "Боюся уявити чому тільки голову видно 😏"; "Прям Брітні у минулі часи 🧐😂"; "О боже😂"; "А шо вуха не справжні??"; "Здається пора повірити в існування ельфів😂♥️"; "Настя ти правда в Нью Йорку, скажи будь ласка❤️"; "Вуха на які можна вішати локшину)"; "Негідникові все до лиця 🤣😍"; "Леголас", - відреагували в мережі.

Раніше ми повідомляли, Івлєєва потішила публіку черговою клоунадою. Разом з подружкою ведуча влаштувала дикі танці з абсурдними рухами. Все закінчилося дещо сумно для Насті: партнерка ненавмисно зарядила ногою їй по голові. Дівчина на секунду скривилася від болю, а потім продовжила веселитися.

"дурнем бути класно, так @koval_now ?! 😂😂😂 Доброго дня, любимки💔 #чотко", - підписала Івлєєва кадри.

"Що карантин робить з дівчатами 😁"; "Бабоньки, ви 🔥!"; "Ааааааа це шедевр 😍🤣"; "Ну ось людина вміє підняти настрій, подивишся на неї і хочеться посміхнутися ❤️", - прокоментували користувачі.

Нагадаємо, Ивлеева з "Орла і Решки" розбурхала видом в екстремальному міні

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