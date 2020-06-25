Популярная российская телеведущая Настя Ивлеева из «Орла и Решки» рассказала о личной жизни с молодым супругом

Так, в этот раз Анастасия рассказала, как живет с мужем и попала за это под критику в сети. Недавно девушка показала поклонникам дорогостоящий автопарк, после чего похвасталась неординарным нарядом.

Во время съемки для поклонников в Инстаграм она ответила хейтерам: «Девчонки, сколько угодно можете завидовать и что угодно говорить. А я счастлива. У меня классный муж, я одеваюсь, как хочу, ем, что хочу, живу, как хочу. Сейчас мы заехали за цветами мне», — высказалась Настя и тут же нарвалась на критику.

При этом пользователи сети отреагировали достаточно гневно, заявив, что она просто хвастается своими подарками и стала не такой, какой была до приобретения славы.

«Многие пишут, что я зазналась: сумки, бренды и так далее. Мне сейчас 29 лет, я взрослею, время идет. Мои интересы также меняются. И любая девушка меня поймет. Когда ты покупаешь новое платье, то тебе хочется повыпендриваться перед подругами. А мои подруги где? Правильно — в Сети. Главное, чтоб была мотивация развиваться, зарабатывать и покупать все эти наряды и платья. И чтобы душа была такой же чистой», — после прокомментировала скандал Настя.

Отметим, недавно Настя также с супругом показала, как веселится с мужем в машине и ездит по «вредную» пищу. Пара проехалась на свидание в KFC, покаталась на «гелике», а затем также поехала домой «есть черную икру и пить вино».

«Леша, б***, можно ехать помедленнее?», - говорит девушка в Стори, уронив телефон во время съемок.

До этого Элджей, супруг эксцентричной телеведущей Насти Ивлеевой, озадачил серьезным признанием

Как известно, не так давно не так давно смертельная авария произошла с участием российского актера Михаил Ефремова. Актер сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль. Столь скандальная тема не утихает в сети уже несколько дней. На фоне резонансного происшествия, отличился и Элджей.

Так, в Инстаграм на странице молодого певца появились фото с места преступления – на артиста выписали штрафов на суму более 140 тысяч рублей за превышение скорости.

Пользователи Сети решили, что певец решил совсем неудачно похвастаться и жестко высмеяли мужчину, напомнив тому печальный пример Михаила Ефремова.

Вот что написали фанаты:

«Нашёл чем хвастаться 🤦🏻‍♂️», «Не гоняйте пацаны, вы ещё семье нужны», «По городу 80 можно, а Леха 143 как обычно», «Для чего этот понт? Ты на дороге не один», «Призрачный самогонщик», «Поводов для гордости нет больше? я дико разочарована, днище🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️ до чего ты докатился...», «Пока не собьёт кого нибудь», «Лёха тебе Ефремов случайно не родственник? 😂».

Напомним, что Ивлеева из "Орла и решки" приняла соблазнительную позу ради горячего кадра на авто: "Бомбита".

Как сообщала Politeka, беспардонная Ивлеева сверкнула лишним в коротком топе: «Какая цаца».

Также Politeka писала, что Ивлеева вслед за Ефремовым уселась пьяной за руль, кадры позора: "Разыскивают все гаишники".