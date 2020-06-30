29-летняя российская блогерша и ведущая шоу "Орел и решка" Настя Ивлеева позабавила публику новой выходкой

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в странном виде, чепце и накидке, как в парикмахерской (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Настя пустилась в дикий пляс вместе с подружкой, не боясь выглядеть смешно, наоборот, вся эта клоунада еще больше подзадоривала девчонок. В один прекрасный момент, подружка зарядила Настей ногой по голове - конечно, случайно. Звезда встала в полный рост, скривилась от боли и схватилась за ушибленное место рукой.

"дураком быть классно, да @koval_now ?! 😂😂😂 Хорошего дня, любимки💔 #чотко", - подписала Ивлеева кадры с шалостями.

Пользователи активно обсуждают увиденное, расхваливая Настю за идею и исполнение:

"Что карантин делает с девчонками 😁"

"Бабоньки, вы 🔥!"

"Ааааааа это шедевр 😍🤣"

"Ну вот умеет человек поднять настроение, посмотришь на неё и улыбнуться хочется ❤️"

"подурачиться никогда не помешает"

Ранее мы сообщали, Ивлеева обескуражила видом в майке без лифчика, который был бы очень кстати. Девушка сфотографировала отражение на автомобиле, соблазнив пикантными округлостями и изгибами. Настя собрала волосы назад и нацепила солнечные очки.

"Пушка", "Привет, Настя", "Заметь, пожалуйста, ты лучшая", "Невероятная красотка", "А акцент ведь на геопозицию сделан?", "Грудь висит", "Как торчат", "Жестко", "лифчик не был бы лишним", - отреагировали в комментариях.

Напомним, Ивлеева из "Орла и Решки" взбудоражила видом в экстремальном мини

А аеще Politeka писала, что Настя Ивлеева из "Орла и Решки" решилась на откровения о браке с Элджеем