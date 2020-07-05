Відома українська співачка Злата Огневич поговорила з Катею Осадчою і розповіла цікаві моменти
Співачка була депутатом 14-15-х роках від партії Олега Ляшка. (Щоб переглянути відео інтерв'ю, доскрольте сторінку до кінця). Ходять чутки, що красуня була в стосунках з головою тоді ще АП. Ім'я впливового політика не називається, але відзначається його серйозний статус. Про це пише "Оглядач".
Кажуть, що є навіть докази, адже співачка коли була депутатом, то літала разом з впливовим політиком одним чартером. Огневич ухильно розповіла про цьому моменті:
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"Якщо я літала в Америку, це ж не значить, що у мене роман з Бараком Обамою. Думайте, що хочете".
Осадча у свою чергу зазначила, що в шоу-бізнесі говорять про те, що Огневич мала великий вплив і гроші, коли зустрічалася з таємним незнайомцем.
"Якщо б у мене був такий чоловік або зв'язку з політикою, я мала б, напевно, зараз будинок за Києвом, про який я давно мрію, якесь круте авто. У мене звичайна машина, в мене однокімнатна квартира, яку ми придбали з батьками. Тому вся моя декларація як на долоні", – у свою чергу заявила Злата.
Раніше ми повідомляли, що українська співачка і учасниця "Євробачення" Злата Огневич вразила красою в стильному одязі.
На одних з останніх фото співачка постала в тісних лосинах і маленькому топі.
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