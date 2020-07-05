Переможець українського кулінарного шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко розповів, як приготувати хачапурі 

Випічка з Грузії буває різних форм і видів, передає Politeka.net. Цього разу шеф-кухар вирішив приготувати одну з варіацій – хачапурі по-аджарськи. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) 

"Я впевнений, що це блюдо вам неодмінно сподобається своїм насиченим і в той же час ніжним смаком", - написав Клопотенко. 

Так, для тіста на чотири порції знадобляться: 

  • 400 гр борошна;
  • 180 мл води;
  • 100 мл молока;
  • 2 ст. л. соняшникової олії;
  • 1 ч. л. сухих дріжджів (дозування дріжджів дивіться на упаковці);
  • 1 ч. л. солі;
  • 1 ч. л. цукру.

Для начинки

Популярні новини зараз

Софія Ротару вразила кадрами свого житла під Києвом, Галкін і Басков оцінили: рідкісні фото

ЗНО-2020: українським випускникам озвучили неприємні новини, "першокурсники будуть..."

Юна дочка Глюкози заткнула за пояс дітей Пугачової, Кіркорова та інших зірок: "Вона народилася з великим..."

Ціни на навчання підвищать до межі, абітурієнтів чекає сюрприз після ЗНО: "56 тисяч гривень за..."
Показати ще
  • 450 гр сулугуні (або імеретинський сир);
  • 150 гр сиру;
  • 2 яйця;
  • 2-3 ст. л. молока;
  • 4-5 жовтків;
  • Сіль/перець.

Замісити тісто, з'єднавши у мисці борошно, сіль, цукор, сухі дріжджі. Перемішати, додати теплої води і молока. Далі налити масла, замісити м'яке тісто, щоб не липло до рук. По мірі необхідності, додати борошна. Якщо тісто дуже круте, то розведіть його трохи молоком або водою.

Потім сформувати однорідну і глянсову кулю з тіста, акуратно покласти в миску, змащену олією, і залишити в теплому місці на 40 хвилин для підйому.

Приготувати начинку: на крупній тертці натерти сулугуні й додати сиру. Ввести яйця, молоко, сіль і мелений перець за смаком. Перемішати і відставити.

Коли тісто збільшилося у 2-3 рази, обім'яти його і ще трохи вимісити. Після чого розділити тісто на кульки за кількістю хачапурі.

Взяти шар тіста і розкачати його в тонкий пласт, викласти начинку і розподілити її так, щоб краї залишалися вільними. Сформуйте «човник», трохи загорнувши краї до начинки. Перекладіть хачапурі на деко з пергаментом. Краї тіста змастити жовтком.

Випікати хачапурі в духовці з температурою 230 градусів протягом 15-20 хвилин у режимі конвекції. Після чого дістати і влити по жовтку. Знову повернути в духовку на 1-2 хвилини, щоб жовток прогрівся і зовсім трошки прихватився, і відразу ж виймати. Подавайте, посипавши свіжомеленим перцем й насолоджуйтеся.  

Нагадаємо, переможець "Майстер Шеф" Клопотенко розкрив рецепт ідеального соусу для салатів: "Ви повинні це спробувати"

Як повідомляла Politeka, шеф-кухар Клопотенко розкрив рецепт до непристойності смачного рису.

Також Politeka писала, що переможець "Майстер Шеф" Клопотенко розповів, як смачно приготувати вермішель: "Додати яйце і..."