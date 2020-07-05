Переможець українського кулінарного шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко розповів, як приготувати хачапурі

Випічка з Грузії буває різних форм і видів, передає Politeka.net. Цього разу шеф-кухар вирішив приготувати одну з варіацій – хачапурі по-аджарськи. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"Я впевнений, що це блюдо вам неодмінно сподобається своїм насиченим і в той же час ніжним смаком", - написав Клопотенко.

Так, для тіста на чотири порції знадобляться:

400 гр борошна;

180 мл води;

100 мл молока;

2 ст. л. соняшникової олії;

1 ч. л. сухих дріжджів (дозування дріжджів дивіться на упаковці);

1 ч. л. солі;

1 ч. л. цукру.

Для начинки:

450 гр сулугуні (або імеретинський сир);

150 гр сиру;

2 яйця;

2-3 ст. л. молока;

4-5 жовтків;

Сіль/перець.

Замісити тісто, з'єднавши у мисці борошно, сіль, цукор, сухі дріжджі. Перемішати, додати теплої води і молока. Далі налити масла, замісити м'яке тісто, щоб не липло до рук. По мірі необхідності, додати борошна. Якщо тісто дуже круте, то розведіть його трохи молоком або водою.

Потім сформувати однорідну і глянсову кулю з тіста, акуратно покласти в миску, змащену олією, і залишити в теплому місці на 40 хвилин для підйому.

Приготувати начинку: на крупній тертці натерти сулугуні й додати сиру. Ввести яйця, молоко, сіль і мелений перець за смаком. Перемішати і відставити.

Коли тісто збільшилося у 2-3 рази, обім'яти його і ще трохи вимісити. Після чого розділити тісто на кульки за кількістю хачапурі.

Взяти шар тіста і розкачати його в тонкий пласт, викласти начинку і розподілити її так, щоб краї залишалися вільними. Сформуйте «човник», трохи загорнувши краї до начинки. Перекладіть хачапурі на деко з пергаментом. Краї тіста змастити жовтком.

Випікати хачапурі в духовці з температурою 230 градусів протягом 15-20 хвилин у режимі конвекції. Після чого дістати і влити по жовтку. Знову повернути в духовку на 1-2 хвилини, щоб жовток прогрівся і зовсім трошки прихватився, і відразу ж виймати. Подавайте, посипавши свіжомеленим перцем й насолоджуйтеся.

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