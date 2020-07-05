Победитель украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить хачапури

Выпечка из Грузии бывает разных форм и видов, передает Politeka.net. В этот раз шеф-повар решил приготовить одну из вариаций – хачапури по-аджарски. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Я уверен, что это блюдо вам непременно понравится своим насыщенным и в то же время нежным вкусом", - написал Клопотенко.

Так, для теста на четыре порции понадобятся:

400 гр муки;

180 мл воды;

100 мл молока;

2 ст. л. подсолнечного масла;

1 ч. л. сухих дрожжей (дозировку дрожжей смотрите на упаковке);

1 ч. л. соли;

1 ч. л. сахара.

Для начинки:

450 гр сулугуни (или имеретинский сыр);

150 гр творога;

2 яйца;

2-3 ст. л. молока;

4-5 желтков;

Соль/перец.

Замесить тесто, соединив в миске муку, соль, сахар, сухие дрожжи. Перемешать, добавить теплой воды и молока. Далее налить масла, замесить мягкое тесто, чтобы не липло к рукам. По мере необходимости добавить муки. Если тесто сильно тугое, то разведите его немного молоком или водой.

Затем сформировать однородный и глянцевый шар из теста, аккуратно положить в миску, смазанную подсолнечным маслом, и оставить в теплом месте на 40 минут для подъема.

Приготовить начинку: на крупной терке натереть сулугуни и добавить творога. Ввести яйца, молоко, соль и свежемолотый перец по вкусу. Перемешать и отставить.

Когда тесто увеличилось в 2-3 раза, обмять его и еще немного вымесить. После чего разделить тесто на шарики по количеству выпекаемых хачапури.

Взять шар теста и раскатать его в тонкий пласт, выложить начинку и распределите ее так, чтобы края оставались свободными. Сформируйте «лодочку», немного завернув края к начинке. Переложите хачапури на противень с пергаментом. Края теста смазать желтком.

Выпекать хачапури в духовке с температурой 230 градусов в течение 15-20 минут в режиме конвекции. После чего достать и влить по желтку. Снова вернуть в духовку на 1-2 минуты, чтобы желток прогрелся и совсем немножко прихватился, и сразу же вынимать. Подавайте, посыпав свежемолотым перцем и наслаждайтесь.

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