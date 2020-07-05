Победитель украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить хачапури
Выпечка из Грузии бывает разных форм и видов, передает Politeka.net. В этот раз шеф-повар решил приготовить одну из вариаций – хачапури по-аджарски. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
"Я уверен, что это блюдо вам непременно понравится своим насыщенным и в то же время нежным вкусом", - написал Клопотенко.
Так, для теста на четыре порции понадобятся:
- 400 гр муки;
- 180 мл воды;
- 100 мл молока;
- 2 ст. л. подсолнечного масла;
- 1 ч. л. сухих дрожжей (дозировку дрожжей смотрите на упаковке);
- 1 ч. л. соли;
- 1 ч. л. сахара.
Для начинки:
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- 450 гр сулугуни (или имеретинский сыр);
- 150 гр творога;
- 2 яйца;
- 2-3 ст. л. молока;
- 4-5 желтков;
- Соль/перец.
Замесить тесто, соединив в миске муку, соль, сахар, сухие дрожжи. Перемешать, добавить теплой воды и молока. Далее налить масла, замесить мягкое тесто, чтобы не липло к рукам. По мере необходимости добавить муки. Если тесто сильно тугое, то разведите его немного молоком или водой.
Затем сформировать однородный и глянцевый шар из теста, аккуратно положить в миску, смазанную подсолнечным маслом, и оставить в теплом месте на 40 минут для подъема.
Приготовить начинку: на крупной терке натереть сулугуни и добавить творога. Ввести яйца, молоко, соль и свежемолотый перец по вкусу. Перемешать и отставить.
Когда тесто увеличилось в 2-3 раза, обмять его и еще немного вымесить. После чего разделить тесто на шарики по количеству выпекаемых хачапури.
Взять шар теста и раскатать его в тонкий пласт, выложить начинку и распределите ее так, чтобы края оставались свободными. Сформируйте «лодочку», немного завернув края к начинке. Переложите хачапури на противень с пергаментом. Края теста смазать желтком.
Выпекать хачапури в духовке с температурой 230 градусов в течение 15-20 минут в режиме конвекции. После чего достать и влить по желтку. Снова вернуть в духовку на 1-2 минуты, чтобы желток прогрелся и совсем немножко прихватился, и сразу же вынимать. Подавайте, посыпав свежемолотым перцем и наслаждайтесь.
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