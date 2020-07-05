Відома українська модель Леоніла Гусак, "Міс Україна 2018", показала свою красу без зайвого

На фото Гузь позує в чорному купальнику, а доповнила образ стильними окулярами. Леоніла зібрала волосся в хвіст, а сама позувала на тлі моря у Монако. Зірка не дивилася в об'єктив камери, але взялася рукою за мотузочку купальника, роблячи фото максимально спекотним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 2500 лайків і написали коментарі:

"Моя зайка", "Монако - одна любов", "Успішний успіх", "Ось це олігархи живуть у часи карантину", "І що? Ти там популярна", "Нахабно красиве тіло","Ти така красива", "Прекрасне тіло", "Сама досконалість".

Раніше ми повідомляли, що популярна українська модель Леоніла Гузь похвалилася нереальною красою.

«Що за жінка» - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографіях Леоніла Гузь позує в тісних чорних штанях і топі, з-під якого виглядає нижня білизна знаменитості білого кольору. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

Повідомлялося, що відома українська модель Леоніла Гузь показала нове спекотне фото в Інстаграм. На фото Гузь позує у відвертій білій блузці, яка має велике декольте. Як можна відразу помітити, під одягом не було бюстгальтера.

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