21-летняя модель, Мисс Украина-2018 Леонила Гузь потрясла дерзким фото

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала рядом с эффектной подружкой.

Леонила в кадре выглядит куда скромнее, чем девушка рядом с ней. Так, на "Мисс Украина" коротенькие джинсовые шортики, но при этом белый топ, который полностью прикрывает грудь, а также легкий пиджак молочного оттенка. В отличие от Гузь, подружка без тени смущения выставила на показ пышный бюст в корсете с огромным бантом на талии.

Леонила, будто бы спряталась за подружку, став немного позади нее. При этом девушки увлеченно смотрели в смартфон, на который и снимали свое отражение в зеркале.

Пользователи активно обсуждают горячее фото:

"О!!! Да это же известная эскортница🔥🔥🔥 зачем рядом с такими тусоваться и портить себе репутацию???😢"

"Очень мило💕"

"Классная штучка и грудь шикарная 🥰😍"

Ранее мы сообщали, Гузь восхитила романтическим образом в белой рубашке. Модель позировала на газоне. Ради сочного снимка, Леонила изящно приспустила рубашку, оголив загорелые плечики.

Красотка со смоки-макияжем и распущенными волосами кинула в объектив игривый взгляд, одарив зрителей легкой улыбкой.

"Очень красивая😍"; "Я уверен, что я влюблен. 🔥🔥😂❤️"; "Опять фото не в труханах? Отписка!", - отреагировали пользователи.

Кроме того, мы писали, что "Мисс Украина" решилась на откровенную фотосессию в постели. Девушка была лишь в черном пеньюаре. Она пленительно расставила ножки, "по-кошачьему" дико и страстно посмотрев в камеру.

Напомним, мисс Украина Леонила Гузь в крохотных шортах засветила лишнее: «Это очень мило».

Как сообщала Politeka, мисс Украина Леонила Гузь призналась, что хотела бы изменить во внешности: «Боже, зачем?».