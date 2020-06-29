21-летняя модель, Мисс Украина-2018 Леонила Гузь потрясла дерзким фото
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала рядом с эффектной подружкой.
Леонила в кадре выглядит куда скромнее, чем девушка рядом с ней. Так, на "Мисс Украина" коротенькие джинсовые шортики, но при этом белый топ, который полностью прикрывает грудь, а также легкий пиджак молочного оттенка. В отличие от Гузь, подружка без тени смущения выставила на показ пышный бюст в корсете с огромным бантом на талии.
Леонила, будто бы спряталась за подружку, став немного позади нее. При этом девушки увлеченно смотрели в смартфон, на который и снимали свое отражение в зеркале.
Пользователи активно обсуждают горячее фото:
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"О!!! Да это же известная эскортница🔥🔥🔥 зачем рядом с такими тусоваться и портить себе репутацию???😢"
"Очень мило💕"
"Классная штучка и грудь шикарная 🥰😍"
Ранее мы сообщали, Гузь восхитила романтическим образом в белой рубашке. Модель позировала на газоне. Ради сочного снимка, Леонила изящно приспустила рубашку, оголив загорелые плечики.
Красотка со смоки-макияжем и распущенными волосами кинула в объектив игривый взгляд, одарив зрителей легкой улыбкой.
"Очень красивая😍"; "Я уверен, что я влюблен. 🔥🔥😂❤️"; "Опять фото не в труханах? Отписка!", - отреагировали пользователи.
Кроме того, мы писали, что "Мисс Украина" решилась на откровенную фотосессию в постели. Девушка была лишь в черном пеньюаре. Она пленительно расставила ножки, "по-кошачьему" дико и страстно посмотрев в камеру.
Напомним, мисс Украина Леонила Гузь в крохотных шортах засветила лишнее: «Это очень мило».
Как сообщала Politeka, мисс Украина Леонила Гузь призналась, что хотела бы изменить во внешности: «Боже, зачем?».