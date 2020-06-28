21-летняя модель, Мисс Украина-2018, Леонила Гузь показала свое женское очарование
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в романтическом образе. Горячая брюнетка в белой рубашке и синих джинсах (или джинсовых шортиках, ракурс не повзоляет разглядеть подробнее) позировала на газоне. Модель эффектно приспустила рубашку, оголив загорелые плечики. Также заметно, что под рубашкой у нее черный топ.
Леонила стала перед камерой в полоборота, нежно дотронувшись рукой до лица. Красотка со смоки-макияжем и распущенными волосами кинула в объектив игривый взгляд, одарив зрителей легкой улыбкой.
Несмотря на то, что звезда не стала никак подписывать этот и без того красноречивый кадр, пользователям нашлось, что ей ответить.
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Поклонники не скупились на комплименты в комментариях:
"за вашими глазами"
"Очень красивая😍"
"Я уверен, что я влюблен. 🔥🔥😂❤️"
"Опять фото не в труханах? Отписка!"
Ранее мы сообщали, Гузь потрясла атмосферным черно-белым снимком, на котором предстала в темном платье без нижнего белья. Модель приспустила лямки, блеснув упругим бюстом. Леонила картинно задрала голову и дерзко посмотрела в камеру.
"как же это красиво, Линочка"; "Лиин-😍"; 🖤 чудо женщина 🌹 Приятно увидеть вашу красоту и элегантность 💋💋", - успели прокомментировать пользователи за считанные минуты.
Кроме того, мы рассказывали, как Гузь взбудоражила постельным кадром. Слегка растрепанная девушка с томным взглядом и в черном пеньюаре соблазнительно расставила ножки.
Напомним, мисс Украина Леонила Гузь в крохотных шортах засветила лишнее: «Это очень мило».
Как сообщала Politeka, мисс Украина Леонила Гузь призналась, что хотела бы изменить во внешности: «Боже, зачем?».
Также Politeka писала, что мисс Украина Леонила Гузь без лифчика эффектно приспустила лямочки: виден каждый изгиб.