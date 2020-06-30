21-летняя модель, Мисс Украина-2018 Леонила Гузь разгорячила публику откровенным фото
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в черном лифчике со скрещенными лямками впереди.
Загорелая девушка придвинула камеру впритык - давая возможность фанатам насладиться упругими прелестями без помех.
Леонила распустила волосы, эффектно уложив их на плечо, а также показала свою естественную красоту, не пользуясь косметикой.
"Здравствуйте 😈", - коротко подписала Леонила это жаркое фото, добавив в конце красноречивый смайлик.
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Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не скупясь на комплименты в комментариях:
"Привет ангельский Водолейчик😇😜. Ровного загара тебе!"
"Просто потрясающе, красиво!🔥🔥🔥"
"Привет великолепная леди 🌷"
Ранее мы сообщали, Гузь потрясла фото с горячей подружкой. Модель в кадре выглядела куда скромнее, чем девушка рядом с ней. Так, на "Мисс Украина" были коротенькие джинсовые шортики, но при этом белый топ, который полностью прикрывал грудь, а также легкий пиджак молочного оттенка. В отличие от Гузь, подружка без тени смущения выставила на показ пышный бюст в корсете с огромным бантом на талии.
"О!!! Да это же известная эскортница🔥🔥🔥 зачем рядом с такими тусоваться и портить себе репутацию???😢"; "Очень мило💕"; "Классная штучка и грудь шикарная 🥰😍", - отреагировали пользователи.
Также мы рассказывали, Леонила пленила нежным образом невесты - по-крайней мере, сама девушка заговорила об этом в подписи к фото, опубликованном в Инстаграм. Модель позировала в розовом платье с эффектной зоной декольте.
"Моя невеста, ты моя невеста 😂", - подписан кадр.
"Огонь🔥"; "🔥❤️😍Красуня"; "платье немного сползло"; "ты заслуживаешь всего наилучшего❤️😍", - комментировали в сети.
Напомним, мисс Украина Леонила Гузь в крохотных шортах засветила лишнее: «Это очень мило».
Как сообщала Politeka, мисс Украина Леонила Гузь призналась, что хотела бы изменить во внешности: «Боже, зачем?».