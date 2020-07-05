Известная украинская модель Леонила Гусь, "Мисс Украина 2018", показала свою красоту без лишнего

На фото Гузь позирует в черном купальнике, а образ дополнила стильными очками. Леонила волосы собрала в хвост, а сама позировала на фоне моря в Монако. Звезда не смотрела в объектив камеры, но взялась рукой за веревочку купальника, делая фото максимально жарким. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 2500 лайков и написали комментарии:

"Моя зайка", "Монако - одна любовь", "Успешный успех", "Вот это олигархи живут во времена карантина", "И что? Ты там популярная", "Нагло красивое тело","Ты такая красивая", "Прекрасное тело", "Само совершенство".

Ранее мы сообщали, что популярная украинская модель Леонила Гузь похвасталась нереальной красотой.

«Что за женщина» - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографиях Леонила Гузь позирует в тесных черных штанах и топе, из-под которого выглядывает нижнее белье знаменитости белого цвета. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Сообщалось, что известная украинская модель Леонила Гузь показала новое жаркое фото в Инстаграм. На фото Гузь позирует в откровенной белой блузке, которая имеет большое декольте. Как можно сразу заметить, под одеждой не было бюстгальтера.

Напомним, Мисс Украина Леонила Гузь всунула в камеру безупречный бюст

А еще Politeka писала, что Мисс Украина Леонила Гузь спряталась за подружкиным декольте

Также Politeka писала, что Мисс Украина Леонила Гузь соблазнила своими изгибами



