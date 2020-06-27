Обладательница титула «Мисс Украина-2018» Леонила Гузь впечатлила небрежным образом на постельном фото

21-летняя украинская модель поделилась кокетливым снимком в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

На фото Гузь сидит на кровати и будто бы спросонья поправляет свои роскошные, слегка растрепанные волосы. Модель позирует в атласном черном пеньюаре, слегка расставив ноги. Она пристально смотрит в камеру своим дерзким взглядом.

Естественности ее образу придает почти полное отсутствие косметики на лице. Фото выглядит так, будто его сделали, как только модель проснулась в своей постели.

Поклонники красотки не могли пройти мимо такого фото.

«Восхитительная девушка», «Отличное фото и фотограф не так уж плох», «Загадочная», «Крошка», - пишут люди в комментариях.

До этого мы писали, что Гузь нашла способ привлечь внимание публики. На этот раз звезда впечатлила формами без нижнего белья, соответствующее фото Леонила выложила в своем микроблоге в Инстаграм.

Юная модель предстала на черно-белом снимке в темном платье. Красотка застыла в эффектной позе, спустив лямки на плечи и оголив шикарный бюст. Невозможно не заметить, что Гузь не стала сковывать прелести тесным лифчиком.

Девушка распустила волосы и немного дерзко задрала подбородок, обняв себя руками. Некую загадочность кадру придало удачное освещение.

Напомним, мисс Украина Леонила Гузь в крохотных шортах засветила лишнее: «Это очень мило».

Как сообщала Politeka, мисс Украина Леонила Гузь призналась, что хотела бы изменить во внешности: «Боже, зачем?».

Также Politeka писала, что мисс Украина Леонила Гузь без лифчика эффектно приспустила лямочки: виден каждый изгиб.