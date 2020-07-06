Американська супермодель Ебігейл Ретчфорд влаштувала гарячу фотосесію в честь Дня незалежності США
Не секрет, що зірка користується великою популярністю в Instagram, повідомляє Politeka.net. Деякі шанувальники створюють фан-сторінки, присвячені красуні. Так, на одній з них з'явилися архівні фото спекотної моделі.
На знімку Ебі з'явилася в короткому топіку в кольорах американського прапора. На першому знімку красуня стояла впівоберта, показавши не тільки пишні груди, але і пружні сідниці в трусах.
У руках модель тримала два прапорці. Ретчфорд дивилася в камеру, відкривши пухкі губи. Її довге хвилясте волосся також виглядає просто чудово.
На іншому фото красуня закинула руки на голову і дивилася в камеру, відкривши губи. Її силует став витягнутим і стрункішим, завдяки такій позі. Видно, що бюст мало не рве топік і не прагне назовні.
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На третьому кадрі стало удвічі спекотніше, адже Ретчфорд постала з не менш популярною моделлю Демі Роуз. Обидві були майже у невидимій білизні. Ліфчики були тілесними з чорними вставками, а трусики - нагадували крихітні ниточки.
Обидві без комплексів позували дивлячись у камеру, і тримаючи внизу прапори США.
"Щасливого 4 липня @abigailratchford 💙🤍❤️🇺🇸", - підписали знімки автори посту.
Нагадаємо, Ебі Рэтчфорд позувала в розхристаній сорочці з принтом морської тематики. Під одягом зірка з'явилася в золотому бікіні, тканина якого натягнулася на великих грудях. Об'єми "налилися" та їх насилу стримував маленький купальник.
Золоті сережки незвичної форми доповнили образ.
Нагадаємо, гаряча Ебі Ретчфорд заворожила великими розмірами в тонкому мереживі
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