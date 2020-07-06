Американская супермодель Эбигейл Рэтчфорд устроила жаркую фотосессию в честь Дня независимости США

Не секрет, что звезда пользуется большой популярностью в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Некоторые поклонники создают фан-странички, посвященные красотке. Так, на одной из них появились архивные фото жаркой модели.

На снимке Эби предстала в коротком топике в цветах американского флага. На первом снимке красотка стояла вполоборота, показав не только пышную грудь, но и упругие ягодицы в трусах.

В руках модель держала два флажка. Рэтчфорд смотрела в камеру, приоткрыв пухлые губы. Ее длинные волнистые волосы также выглядят просто великолепно.

На другом фото красотка закинула руки на голову и смотрела в камеру, приоткрыв губы. Ее силуэт стал вытянутым и стройнее, благодаря такой позе. Видно, что бюст чуть ли не рвет топик и не стремится наружу.

На третьем кадре стало вдвойне жарче, ведь Рэтчфорд предстала с не менее популярной моделью Деми Роуз. Обе были в почти не видимом белье. Лифчики были телесными с черными вставками, а трусики - напоминали крохотные ниточки.

Обе без комплексов позировали глядя в камеру, и держа внизу флаги США.

"Счастливого 4 июля @abigailratchford 💙🤍❤️🇺🇸", - подписали снимки авторы поста.

Напомним, Эби Рэтчфорд позировала в распахнутой рубашке с принтом морской тематики. Под одеждой звезда предстала в золотом бикини, ткань которого натянулась на большой груди. Объемы "налились" и их с трудом сдерживал маленький купальник.

Золотые серьги необычной формы дополнили образ.

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