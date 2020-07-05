Відомий співак Сергій Лазарєв показав свіжий образ з відпочинку

На фото Лазарєв показує себе у футболці і шортах, а образ доповнив очками. Сергій зручно влаштувався на пуфі, який перебував на яхті. Зірка відвернув погляд від камери, поки його знімали. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 30 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Хочеться ще більше таких фотографій з відпочинку..", "Хлопець молодий. Завидний. Красень завзятий. Коханий", "Красивий як завжди..тільки футболка звичайно зайва", "Сергій Лазарєв - найкращий співак у світі!", "Дивлюся ваші сторіс, ви там такий класний", "Таак, сьогодні на море чудово!!!", "Ляпота".

Раніше ми повідомляли, що знаменита артистка Ані Лорак засвітилася в стильному вигляді під час "побачення" з близьким другом і колегою Сергієм Лазарєвим.

Кілька годин тому в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці Кароліна показала, як повеселилася з близьким товаришем і колегою Сергієм Лазарєвим, з яким їй давно приписують любовний роман ось уже кілька років під ряд.

Повідомлялося, що 49-річна російська телеведуча, колишня пасія співака Сергія Лазарєва Лера Кудрявцева здивувала гарячим пляжним чином.

Зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в блакитному бікіні і легкому платті, недбало запахнутом на талії, з декольте мало не до пупка і розрізом внизу по саме-саме.

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