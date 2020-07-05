Відомий співак Сергій Лазарєв показав свіжий образ з відпочинку
На фото Лазарєв показує себе у футболці і шортах, а образ доповнив очками. Сергій зручно влаштувався на пуфі, який перебував на яхті. Зірка відвернув погляд від камери, поки його знімали. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили майже 30 тисяч лайків і написали безліч коментарів:
Екс-солістка "Серебро" у вузькому купальнику вразила безсоромним видом ззаду: "Шедевральна..."
Нова виплата пенсій в Україні, гроші вже виділені: ПФУ зробив термінову заяву
Щасливий Кіркоров ошелешив зізнанням: "Став багатодітним батьком!", фото повного сімейства
"Гроші вигрібаються із Приватбанку": долар пішов на рекорд, курсу валют винесли вердикт
"Хочеться ще більше таких фотографій з відпочинку..", "Хлопець молодий. Завидний. Красень завзятий. Коханий", "Красивий як завжди..тільки футболка звичайно зайва", "Сергій Лазарєв - найкращий співак у світі!", "Дивлюся ваші сторіс, ви там такий класний", "Таак, сьогодні на море чудово!!!", "Ляпота".
Раніше ми повідомляли, що знаменита артистка Ані Лорак засвітилася в стильному вигляді під час "побачення" з близьким другом і колегою Сергієм Лазарєвим.
Кілька годин тому в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці Кароліна показала, як повеселилася з близьким товаришем і колегою Сергієм Лазарєвим, з яким їй давно приписують любовний роман ось уже кілька років під ряд.
Повідомлялося, що 49-річна російська телеведуча, колишня пасія співака Сергія Лазарєва Лера Кудрявцева здивувала гарячим пляжним чином.
Зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в блакитному бікіні і легкому платті, недбало запахнутом на талії, з декольте мало не до пупка і розрізом внизу по саме-саме.
Нагадаємо, схудла Ані Лорак без сорому потрясла новими формами в чорному топі
Також Politeka писала, що коханець Лорак Лазарєв несподівано возз'єднався з чоловіком Тодоренко
А ще Politeka повідомляла, що підросла дочка Ані Лорак перевершила по красі зіркових друзів