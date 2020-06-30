Ани Лорак зажгла на шумной вечеринке среди звезд российского шоу-бизнеса

В понедельник, 29 июня, у сына Филиппа Киркорова, Мартина, был день рождения — мальчику исполнилось восемь лет. В честь сына артист устроил шумный праздник на свежем воздухе. В Instagram Киркоров показал новые кадры празднования, передает Politeka.net.

На берегу реки поставили столы, а пространство вокруг них оформили в стиле "Звездных войн" (Star Wars). Ани Лорак, Яна Рудковская, Сергей Лазарев, Юлия Барановская, Тимати и другие звезды были приглашены на праздник вместе со своими детьми.

Мартин принимал подарки в костюме Дарта Вейдера, в других персонажей из знаменитой киносаги были одеты аниматоры, развлекавшие детей на праздновании его дня рождения.

В толпе гостей младшего возраста можно было заметить сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко, дочь Тимати, дочь Ани Лорак, детей Анастасии Стоцкой, сына Сергея Лазарева.

Отметим, на опубликованных Киркоровым кадрах можно заметить, что Лорак сидит за столом рядом с Сергей Лазоревым, с которым ей приписывают роман.

«Филипп, вы самый лучший папа! Здоровья и счастья вашей семье на долгие годы!», «самый душевный праздник 2020!», «Какие вы все красивые», - активно комментируют праздник в сети.

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