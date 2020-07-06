Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) повністю роздяглася заради фото з американським прапором

Зірка вирішила привітати жителів США з Днем незалежності й опублікувала кілька гарячих фото без одягу, пише Politeka.net.

Пишногруда пустунка позувала на балконі, позаду неї виднілися дерева. Кассандра оголила свої пишні груди та навіть не намагалася їх прикрити руками. Модель блиснула бюстом у всій красі, і не дарма, адже нема чого соромитися - форми у неї просто досконалі. Правда, Сьєнега прикрила найпотаємніше двома грайливими сердечками.

Також не можна не помітити тонку талію і пружний живіт. Волосся красуня забрала у високий і не дуже акуратний пучок, з якого виставилися кілька хвилястих пасом.

Кассандра розкинулася на сидінні, прикривши інтимне місце американським прапором. Стрункі ніжки зі світлим манікюром стали відмінним доповненням до такого відвертого образу.

Щасливого 4 липня! Я так вдячна за здоров'я себе, моїх друзів і моєї сім'ї. Скажіть, а за що ви вдячні! 🇺🇸", - написала Кассандра.

За дев'ять годин пост зібрав понад 10 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі вражалися настільки сміливими знімками зірки й написали їй масу хороших повідомлень.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега записала сторіз крупним планом, щоб дати краще розглянути свої принади, якими вона так пишається.

Модель позувала в маленькому фіолетовому купальнику з зеленими лямками. Видно, що великий бюст знаменитості ніби вологий, ймовірно, від лосьйону для засмаги.

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