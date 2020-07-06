39-річна світська левиця, епатажна телеведуча і модель Періс Хілтон опублікувала фото зі своєю не менш відомою сестрою Нікі

Дві блондинки робили селфі в дзеркало на одному із заходів, передає Politeka.net. Періс одягла дуже відверте вбрання. 

Зірка позувала в прозорій мереживній блузі з довгим розрізом і зав'язочкою під горлом. Крізь прозору тканину виднівся синій ліфчик, який став акцентом і привертав увагу, на що, мабуть, і розраховувала Періс. Її принади просто розбурхують свідомість.

Міні-спідниця відмінно сіла трохи вище стегон ядерної блондинки, а її довжина й крій був, можна сказати, дуже грайливим. 

Модель одягла довгі чобітки на підборах, які натяглися вище колін і сіли маленькою гармошкою на ніжках. 

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Сестра Періс одягла чорну сукню з розрізами з боків, що трохи відкрили види на тонку талію; і довгим розрізом, з якого з'явилася струнка ніжка. 

Періс написала, що возз'єдналася з коханою сестрою і, мабуть, раділа цій події. 

Нагадаємо, Періс Хілтон позувала в білій сорочці, яку розкрила і показала груди в ліфчику. 

Невеликий бюст напружився в білизні й трохи виставився з неї. 

Тонка талія, пружний прес - від цього також не можна відвести погляду. 

Раніше повідомлялося, що Періс Хілтон постала в бузковій сукні принцеси з глибоким декольте. 

Груди в тісному корсеті стиснулися і піднялися. Округлості випирали, а надавала акценту яскраво-бузкова брошка посередині грудей. 

Нагадаємо також, що Періс Хілтон опублікувала фото  в підтримку ЛГБТ-спільноти.

«Веселка мій улюблений колір», - підписала зірка фото.

Нагадаємо, що Періс Хілтон розкрила шубу і показала, що ховає під хутром: "Королева зірок!".

Як повідомляла Politeka, Періс Хілтон в розпусному купальнику облилася водою і залізла на авто: "Мокрий ангел".

Також Politeka писала, що розкішна Періс Хілтон роздяглася, поніжившись на килимі з кольорів: «Солодкий ангел».