Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, показала, як розважалася з хлопцем

Зірка часто показує, як проводить час зі своїм красенем-бойфрендом, пише Politeka.net. Цього разу пара вирушила на відпочинок і вразила знімками, привітавши американців з Днем незалежності.

Зірка з'явилася в блискучому купальнику з довгими рукавами. Завершили її образ пов'язка в тон і бірюзові прикраси на руці та нозі.

Хлопець обнімав модель і виглядала вона при цьому дуже задоволеною. Бойфренд притиснув Калпо до себе і поцілував, а вона своєю чергою закрила очі від задоволення.

На другому фото Олівія і зовсім піднялася на плечі коханого. Вона витягла свої довгі ніжки з плечей молодої людини, а також витягнула руку до неба, злегка зігнувшись.

"Всіх з четвертим !!!! 🇺🇸❤️", - підписала красуня фото, тим самим привітавши всіх зі святом.

Всі знімки були зроблені в чистій блакитній воді, і місце виглядало ніби в раю.

За сім годин пост отримав майже 140 тисяч лайків та багато коментарів. Користувачі мережі взаємно привітали модель, а також зробили парі компліменти, побажавши їм щастя. Однак фанати також захопилися формами моделі зокрема.

"Солодка парочка", - написав один з фанатів.

Нагадаємо, Олівія Калпо постала в червоному топі, який натягнувся на її пишних грудях, ймовірно, під одягом не було білизни. Топік мав незвичайний крій з приспущеними плечима. Пікантний виріз посередині надавав образу ще більше привабливості.

Олівія розпустила довге волосся і дивилася в камеру.

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