Відома модель і актриса Емілі Ратаковськи не втомлюється привертати увагу своєю яскравою зовнішністю

В цей раз красуня зробила портретне фото, поставши у всій красі, передає Politeka.net. Як відомо, красуня нещодавно висвітлила волосся і досі багато хто не звик до її нового іміджу.

Зірка стояла перед камерою в облягаючій маєчці. Наряд міг би привернути увагу ще більше, якби Ратаковськи блиснула великими формами.

Модель розпустила пишне світле волосся, яке трохи неакуратно лягло по боках. Здавалося красуня розпатлана і тільки встала з ліжка.

Зірка дивилася в камеру, відкривши губи. Краса її очей була підкреслена підфарбованими віями, а пухкі губи - легким блиском: "Хороша".

Зірка ніби позувала в студії, позаду виднілися яскраві акценти на стінах і стильні залізні об'єкти.

Дане фото було оприлюднено на фан-сторінці Ратаковськи, за годину воно зібрало 20 лайків і жодного коментаря.

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи вбралася у коричневий брючний костюм, який повністю просвічувався. Під легкою тканиною можна було розглянути чорну білизну дівчини.

Модель без сорому йшла по вулиці, не звертаючи уваги на погляди перехожих. До речі, на фото видно, як люди дивляться в бік зірки.

Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи з'явилася в білій сорочці, яку задерла, щоб зав'язати. Красуня доповнила образ розпущеним волоссям.

Дівчина дивилася в камеру і трохи пограла перед об'єктивом, щоб зробити кадр. Фото вийшло дійсно світлим і ніжним завдяки обраним кутам камери.

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