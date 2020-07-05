Американська модель, телеведуча і світська левиця Кім Кардаш'ян продемонструвала ідеальний образ для прогулянок

Як повідомляє Politeka.net, одні вважають Кім Кардашьян іконою стилю, інші дотримуються протилежної думки, але протиріччя не заважають збільшенню числа підписників на її профіль у мікроблозі.

Кожен її знімок викликає хвилю захоплення від користувачів мережі. Новий кадр, опублікований в Instagram, не став винятком, адже викликав бурю емоцій у підписників зірки.

Кім Кардашьян вирішила змінити свій образ. Принаймні, зірка всерйоз замислюється, щоб змінити свій звичний відтінок на більш яскравий. Про це сама американська діва заявила в одному з недавніх постів. Підтвердженням її слів стала і регулярність образів у вигляді розкішної дівчини з червоними волоссям. Один з останніх постів на її сторінці з'явився кілька годин тому.



Так, на фото Кім приміряла коралового відтінку трикотажний костюм: брюки з високою посадкою, а також кроп-топ з відвертим декольте і розстебнутими ґудзиками. Таке вбрання, як завжди, підкреслив тонку талію знаменитості та її видатні форми. Видно, що вона ледве втиснула апетитні форми в занадто тісний топ. В доповнення образу вона зробила свій фірмовий макіяж. Родзинкою ж луку стало волосся незвичного кольору: зірка обрала червоний відтінок. Кадр Кім підписала просто і коротко: додавши емоді у вигляді сердечка.

Мережа одразу вибухнула безліччю компліментів, засипавши дівчину всілякими компліментами:

"Як круто виглядає з таким кольором волосся", "Бомба", "Дуже ласий шматочок", "Це прекрасний вигляд", "Дуже атмосферний фото", "П'янить своїми формами", "Розкішна красуня".

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