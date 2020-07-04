Американська ікона стилю і світська левиця Кім Кардашьян показала милі кадри з маленьким домашнім вихованцем

В цей раз моделі вдалося блиснути чином "для дому" разом з домашнім вихованцем - маленькою собачкою. Схоже, Кім активно проводить час не тільки з дітьми, колегами під час створення нової колекції одягу, але ще й встигає хвалитися "поповненням" у родині.

На серії яскравих фото зірка в шкіряній куртці блиснула щасливими фото разом з двома песиками, яких тримала перед своїм обличчям:

«Мені може знадобитися пара таких зараз», «мама впіймала мене поки господар гуляє, хах», «Самий милий 😍😍😍 люблю твою посмішку», «Дотепно і мило, нам потрібно більше цієї щасливої сім'ї», «Ого, відразу двоє лялечок!», «Ідеальна матуся❤», «Обоже, такі солодкі дітки🌈🌈🌈»,- написали користувачі.

Раніше ми повідомляли, що 39-річна американська бізнесвумен і світська левиця Кім Кардаш'ян спантеличила відвертим домашнім цибулею.

Кардашьян постала в домашньому пухнастому вбранні власного виробництва. Зірка завдала маску на обличчя і сфотографувала себе в такому незвичайному вигляді, не боячись здатися смішною. Саме так вона швидше за все ходить вдома перед своїм чоловіком.

Повідомлялося, що 39-річна американська телезірка, модель і бізнесвумен Кім Кардашьян збентежила знімком з 10-річним племінником Мейсоном.

Красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в білій маєчці, з якої "так і випирає" її великий скарб. Кім обняла сина своєї старшої сестри Кортні і пригорнула до себе. Хлопчик зростом вже майже як тітка.

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