Американская супермодель и бизнесвумен Ким Кардашьян пошалила с подругой на камеру, рассказав о своих планах
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Скоро выйдет…», - говорится в сообщении.
Уточним, что на кадрах Кардашьян звонит подруге и интересуется, что та делает. В ответ слышит: отдыхаю с маской на лице. Это делает и сама Кардашьян, которая в наряде без белья разлеглась на полу, едва не потеряв роскошных «близняшек». Кадры спровоцировали настоящий бум со стороны ее поклонников.
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«Вот это шары! Ща выкатятся», «Это вообще возможно?», «Вот это игрища! Шалуньи», «красотки», «хочется тоже так проводить карантин», - пишут они.
До этого мы писали, что 39-летняя американская телезвезда и светская львица Ким Кардашьян обескуражила смелым ракурсом.
Красотка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в весьма соблазнительном образе.
Ким позировала в брюках змеиной расцветки, обтянувших ее впечатляющих размеров бедра, а также светлом лифчике, прикрыв пышный бюст распущенными волосами. Для большего эффекта босоногая звезда приняла жаркую позу, встав на четвереньки, оперевшись руками на кресло.
Кардашьян пленительно выгнула спину и выпятила свое главное достоинство. При этом кинула дерзкий взгляд в камеру.
Поклонники щедро отблагодарили Ким за столь откровенный кадр миллионом "сердечек", а также комментариями "моя королева", "это экстаз", "богиня", "так горячо".
Напомним, жаркая Ким Кардашьян не успела одеться и засветила лишнее на домашнем фото.
Как сообщала Politeka, сестричка Кардашьян оголила пикантную часть тела в неожиданном месте.