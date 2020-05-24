Американская супермодель и бизнесвумен Ким Кардашьян пошалила с подругой на камеру, рассказав о своих планах

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Скоро выйдет…», - говорится в сообщении.

Уточним, что на кадрах Кардашьян звонит подруге и интересуется, что та делает. В ответ слышит: отдыхаю с маской на лице. Это делает и сама Кардашьян, которая в наряде без белья разлеглась на полу, едва не потеряв роскошных «близняшек». Кадры спровоцировали настоящий бум со стороны ее поклонников.

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«Вот это шары! Ща выкатятся», «Это вообще возможно?», «Вот это игрища! Шалуньи», «красотки», «хочется тоже так проводить карантин», - пишут они.

До этого мы писали, что 39-летняя американская телезвезда и светская львица Ким Кардашьян обескуражила смелым ракурсом.

Красотка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в весьма соблазнительном образе. 

Ким позировала в брюках змеиной расцветки, обтянувших ее впечатляющих размеров бедра, а также светлом лифчике, прикрыв пышный бюст распущенными волосами. Для большего эффекта босоногая звезда приняла жаркую позу, встав на четвереньки, оперевшись руками на кресло. 

Кардашьян пленительно выгнула спину и выпятила свое главное достоинство. При этом кинула дерзкий взгляд в камеру.

Поклонники щедро отблагодарили Ким за столь откровенный кадр миллионом "сердечек", а также комментариями "моя королева", "это экстаз", "богиня", "так горячо".

Напомним, жаркая Ким Кардашьян не успела одеться и засветила лишнее на домашнем фото.

Как сообщала Politeka, сестричка Кардашьян оголила пикантную часть тела в неожиданном месте.