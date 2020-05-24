Американская супермодель и бизнесвумен Ким Кардашьян пошалила с подругой на камеру, рассказав о своих планах

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Скоро выйдет…», - говорится в сообщении.

Уточним, что на кадрах Кардашьян звонит подруге и интересуется, что та делает. В ответ слышит: отдыхаю с маской на лице. Это делает и сама Кардашьян, которая в наряде без белья разлеглась на полу, едва не потеряв роскошных «близняшек». Кадры спровоцировали настоящий бум со стороны ее поклонников.

«Вот это шары! Ща выкатятся», «Это вообще возможно?», «Вот это игрища! Шалуньи», «красотки», «хочется тоже так проводить карантин», - пишут они.

До этого мы писали, что 39-летняя американская телезвезда и светская львица Ким Кардашьян обескуражила смелым ракурсом.

Красотка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в весьма соблазнительном образе.

Ким позировала в брюках змеиной расцветки, обтянувших ее впечатляющих размеров бедра, а также светлом лифчике, прикрыв пышный бюст распущенными волосами. Для большего эффекта босоногая звезда приняла жаркую позу, встав на четвереньки, оперевшись руками на кресло.

Кардашьян пленительно выгнула спину и выпятила свое главное достоинство. При этом кинула дерзкий взгляд в камеру.

Поклонники щедро отблагодарили Ким за столь откровенный кадр миллионом "сердечек", а также комментариями "моя королева", "это экстаз", "богиня", "так горячо".

Напомним, жаркая Ким Кардашьян не успела одеться и засветила лишнее на домашнем фото.

Как сообщала Politeka, сестричка Кардашьян оголила пикантную часть тела в неожиданном месте.