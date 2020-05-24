39-летняя американская телезвезда и светская львица Ким Кардашьян обескуражила смелым ракурсом

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в весьма соблазнительном образе.

Ким позировала в брюках змеиной расцветки, обтянувших ее впечатляющих размеров бедра, а также светлом лифчике, прикрыв пышный бюст распущенными волосами. Для большего эффекта босоногая звезда приняла жаркую позу, встав на четвереньки, оперевшись руками на кресло.

Кардашьян пленительно выгнула спину и выпятила свое главное достоинство. При этом кинула дерзкий взгляд в камеру.

Поклонники щедро отблагодарили Ким за столь откровенный кадр миллионом "сердечек", а также комментариями "моя королева", "это экстаз", "богиня", "так горячо".

Ранее мы сообщали, Кардашьян восхитила сеть фото из спортзала. Фигуристая красотка предстала в одном лишь нижнем белья, вызывающе усевшись на турнике и согнув ногу.

Кроме того мы писали, недавно Ким удивила рекордным количеством фото в лифчике в одном посте. Так, искусительница потрясла шикарными формами в Инстаграм, рекламируя свой бренд нижнего белья. От всевозможных ракурсов разбегаются глаза.

"Я сама сняла это в фотобудке - Скоро в продаже: @SKIMS Summer Mesh - коллекция легких и простых вещей, созданных для теплой погоды. Доступны в 5 цветах и размерах XXS", - сообщила Ким.

Горячая брюнетка обтянула тонкой тканью завидные формы и покрутилась перед камерой во всевозможных ракурсах - "прямо калейдоскоп какой-то", "настоящий праздник", "вау, это рекорд!"

Напомним, жаркая Ким Кардашьян не успела одеться и засветила лишнее на домашнем фото.

Как сообщала Politeka, сестричка Кардашьян оголила пикантную часть тела в неожиданном месте.