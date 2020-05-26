Вот это формы!

Звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян впечатлила поклонников выдающимися формами в откровенном наряде

Знаменитая супермодель и бизнесвумен поделилась в Инстаграм кадрами из своей новой фотосессии. Об этом пишет Politeka.net.

Снимки сделаны в максимально простой обстановке без какого-либо декора. При этом Ким демонстрирует весь свой модельный талант, эффектно позируя на фоне светлых стен.

Звезда выбрала для съемок оригинальный розовый костюм, состоящий из обтягивающей мини-юбки и топа с рукавами. Оригинальный вырез на юбке демонстрирует кусочек бедра красотки, а декольте на топе сделано таким образом, чтобы пышная грудь Ким была максимально подчеркнута.

На первых двух кадрах звезда смотрит прямо в камеру, а вот на последнем она повернулась к зрителям спиной, демонстрируя свою впечатляющую пятую точку, о которой мечтает в своей песне украинская певица Настя Каменских.

Поклонники знаменитости уже успели засыпать ее фотографии лайками и восторженными комментариями.

Ранее мы писали, что Кардашьян обескуражила смелым ракурсом. Красотка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в весьма соблазнительном образе.

Ким позировала в брюках змеиной расцветки, обтянувших ее впечатляющих размеров бедра, а также светлом лифчике, прикрыв пышный бюст распущенными волосами. Для большего эффекта босоногая звезда приняла жаркую позу, встав на четвереньки, оперевшись руками на кресло.

Напомним, Ким Кардашьян забыла о белье и чуть не выронила "близняшек" из декольте.

Как сообщала Politeka, жаркая Ким Кардашьян не успела одеться и засветила лишнее на домашнем фото.

Также Politeka писала, что сестричка Кардашьян оголила пикантную часть тела в неожиданном месте.