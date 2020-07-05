НБУ різко змінив курс валют, що буде з доларом після вихідних: українцям дали новий прогноз

Так, долар після вихідних лише спіткнеться, а євро вирішить дійсно полетіти на дно, про що свідчать дані національного регулятора.

Згідно з прогнозом, долар і євро сьогодні будуть продаватися за такою курсу:

100 доларів – 2718,01 гривні

100 євро – 3065,92 гривні

Проте вже в понеділок, 6 липня, курс валют різко зміниться. Валюта подешевшає, і це буде відчуватися.

Українцям тричі перерахують зарплату, з'явилася термінова заява Кабміну: хто отримає гроші

Так, з першого вересня планується підвищити мінімальну зарплату до п'яти тисяч гривень. Доплата складе 277 грн.

З першого січня наступного року мінімальну зарплату підвищать відразу на тисячу гривень, до шести тисяч. А от з першого дня літа наступного року – ще на півтисячі, до шести з половиною тисяч гривень.

Дані дії повинні нібито «стимулювати споживчий попит на українську продукцію». Передбачається, що дані дії ніяк не позначаться на рівні інфляції або безробіття.

"Це ганьба для країни": Зеленський в Одесі вразив різкою заявою і віддав наказ

Президент України Володимир Зеленський розкритикував влади Одеської області, які не справляються зі своїми обов'язками, він обурився тим, що досі не прибрали затонулий танкер "Делфі".

"Я вам кажу свою особисту думку. З листопада танкер не прибирають - це ганьба для країни і для Одеси, зокрема. У нас зараз є остання дата, тому я вас дуже прошу до 20 числа приберіть це судно", – розпорядився президент.

Як зазначив Володимир Зеленський, він готовий надати допомогу, якщо місцева влада не може впоратися із завданням. Глава держави нагадав, що зараз в Одесі розпал курортного сезону, а люди змушені миритися з незручностями.

Масштабний бунт в центрі Києва, тисячі людей рушили до Офісу Зеленського: кадри з місця подій

4 липня тисячі людей влаштували масштабну акцію протесту в центрі Києва.

Активісти, військовослужбовці, волонтери та представники націоналістичних організацій вийшли на вулиці Києва в рамках акції "200 днів брехні". Захід організували на підтримку підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета – Андрія Антоненко, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь. Учасники прийшли з гаслами "Досить брехні", "Свободу лікаря Кузьминко", "Коли почнуть шукати справжніх вбивць?" та іншими.

Пізніше, за підрахунками журналістів, близько 2,5 тисяч осіб, маршируючи центром Києва, попрямували до будівлі МВС, де почали палити фаєри. Після цього активісти перемістилися до Офісу президента Володимира Зеленського і скандували свої вимоги вже там.

Нагадаємо, українцям розповіли, що буде з курсом долара і потрібно бігти в обмінники.

Як Politeka повідомляла, що у Зеленського вирішили "вимушено" залякати українців: "інструмент тоталітарних правителів".

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