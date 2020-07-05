Курс валют в Україні 5 липня спантеличить громадян, долар і євро вирішили застигнути перед тим, як пробити нове дно

Про це повідомляє Politeka.

Так, долар після вихідних лише спіткнеться, а євро вирішить дійсно полетіти на дно, про що свідчать дані національного регулятора.

Згідно з прогнозом, долар і євро сьогодні будуть продаватися за такою курсу:

100 доларів – 2718,01 гривні

100 євро – 3065,92 гривні

Проте вже в понеділок, 6 липня, курс валют різко зміниться. Валюта подешевшає, і це буде відчуватися.

100 доларів – 2717,16 гривні (-0,85)

100 євро – 3050,69 гривні (-15,23).

А ось десять російських рублів можна буде купити за 3,8592 гривні.

До цього ми розповідали, як зміниться курс долара після того, як Яків Смолій пішов з Нацбанку.

Експерти стверджують, що валютний ринок не любить такі події, як, наприклад, відставка глави держрегулятора, і він боїться будь-яких серйозних змін.

"Зрозуміло, що фінансовий ринок не любить, не вітає й боїться будь-яких змін. Не тільки в Україні, це так в будь-якій країні світу. Тому ми вправі очікувати, що ринок може панікувати протягом найближчих декількох днів. Але також правда, що як тільки будуть зроблені відповідні призначення і заяви про те, що монетарна політика буде залишатися в тому ж руслі, я думаю, ринок моментально заспокоїться", – стверджує аналітик Олег Устенко.

Нагадаємо, українцям розповіли, що буде з курсом долара і потрібно бігти в обмінники.

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