НБУ резко изменил курс валют, что будет с долларом после выходных: украинцам дали новый прогноз

Так, доллар после выходных лишь споткнется, а евро решит действительно улететь на дно, о чем свидетельствуют данные национального регулятора.

Согласно прогнозу, доллар и евро сегодня будут продаваться по следующему курса:

100 долларов – 2718,01 гривны

100 евро – 3065,92 гривны

Однако уже в понедельник, 6 июля, курс валют резко изменится. Валюта подешевеет, и это будет ощущаться.

Украинцам трижды пересчитают зарплату, появилось срочное заявление Кабмина: кто получит деньги

Так, с первого сентября планируется повысить минимальную зарплату до пяти тысяч гривен. Доплата составит 277 грн.

С первого января следующего года минимальную зарплату повысят сразу на тысячу гривен, до шести тысяч. А вот с первого дня лета следующего года – еще на полтысячи, до шести с половиной тысяч гривен.

Данные действия должны якобы «стимулировать потребительский спрос на украинскую продукцию». Предполагается, что данные действия никак не скажутся на инфляции или уровне безработицы.



"Это позор для страны": Зеленский в Одессе поразил резким заявлением и отдал приказ

Владимир Зеленский раскритиковал власти Одесской области, которые не справляются со своими обязанностями, он возмутился тем, что до сих пор не убрали затонувший танкер "Делфи".

"Я вам говорю свое личное мнение. С ноября танкер не убирают - это позор для страны и для Одессы, в частности. У нас сейчас есть последняя дата, потому я вас очень прошу до 20 числа уберите это судно", – распорядился президент.

Как отметил Владимир Зеленский, он готов оказать помощь, если местные власти не могут справиться с задачей. Глава государства напомнил, что сейчас в Одессе разгар курортного сезона, а люди вынуждены мириться с неудобствами.

Масштабный бунт в центре Киева, тысячи людей двинулись к Офису Зеленского: кадры с места событий

4 июля тысячи людей устроили масштабную акцию протеста в центре Киева.

Активисты, военнослужащие, волонтеры и представители националистических организаций вышли на улицы Киева в рамках акции "200 дней лжи". Мероприятие организовали в поддержку подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета – Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь. Участники пришли с лозунгами "Хватит лжи", "Свободу врачу Кузьминко", "Когда начнут искать настоящих убийц?" и другими.

Позже, по подсчетам журналистов, около 2,5 тысяч человек, маршируя по центру Киева, направились к зданию МВД, где начали жечь файеры. После этого активисты переместились к Офису президента Владимира Зеленского и скандировали свои требования уже там.

Напомним, украинцам рассказали, что будет с курсом доллара и нужно ли бежать в обменники.

Как Politeka сообщала, что у Зеленского решили "вынужденно" запугать украинцев: "инструмент тоталитарных правителей".

Также Politeka писала, что суммы пособий пересчитали, на работу можно не спешить: кому раздадут тысячи гривен просто так.