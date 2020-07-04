Украинские чиновники предупредили о планах повысить уровень минимальной зарплаты уже в этом году

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на слова премьер-министра Дениса Шмыгаля в Facebook.

Так, с первого сентября планируется повысить минимальную зарплату до пяти тысяч гривен. Доплата составит 277 грн.

С первого января следующего года минимальную зарплату повысят сразу на тысячу гривен, до шести тысяч. А вот с первого дня лета следующего года – еще на полтысячи, до шести с половиной тысяч гривен.

Данные действия, считает чиновник, должны якобы «стимулировать потребительский спрос на украинскую продукцию». Предполагается, что данные действия никак не скажутся на инфляции или уровне безработицы.

До этого мы писали о том, что в Минфине рассказали, какой будет экономическая ситуация в Украине после отставки Якова Смолия с поста главы НБУ.

Об этом глава Минфина Сергей Марченко рассказал в эфире программы "Право на власть". По мнению главы финансового ведомства, смена главы НБУ никак не отразится на украинцах и экономической ситуации в стране в целом. Кроме этого, отставка не сможет повлиять на курс доллара.

Отмечается, что колебания курса и обесценивание украинской гривны, которые наблюдались в обменниках после того, как Смолий подал заявление об отставке, всего лишь временное явление. На данный момент нет объективных причин для того, чтобы курс стремительно пошел вверх. Смена руководства НБУ не должна расшатать ситуацию в Украине.

Напомним, что дополнительные выплаты одобрены, в Кабмине уточнили, кому ждать денег: "Более 45 миллиардов...".

Как сообщала Politeka, Смолия отправили в отставку, скандальные детали: что будет с пенсиями, зарплатами и курсом доллара.

Также Politeka писала, что суммы пособий пересчитали, на работу можно не спешить: кому раздадут тысячи гривен просто так.