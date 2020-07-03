Безработным гражданам повысили пособие

Так как с начала этого месяца повышен прожиточный минимум, поэтому, соответственно выросли и социальные выплаты, включая помощь по безработице.

По информации Государственного центра занятости, с 1 июля максимальные выплаты безработным составляют 8788 гривен. Минимальные остались прежними - 1000 гривен (помощь без учета страхового стажа и заработной платы).

Отметим, по состоянию на 2 июля количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, составляет почти 516,7 тыс. человек, что на 81%, или на 231 тыс. больше, чем по состоянию на соответствующую дату прошлого года. Помощь по безработице получают 432 тыс. человек.

Ранее мы сообщали, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял о том, что Кабмин работает над созданием 500 тысяч рабочих мест для украинцев, потерявших источники прибыли из-за карантина.

Речь шла о работе в социальной, коммунальной и бюджетной сферах. Глава правительства предложил украинцам класть брусчатку или быть озеленителем - с зарплатой от 6 до 8 тысяч гривен. "Вот у нас есть шанс создать несколько сотен тысяч рабочих мест, не то что в этом году, а буквально уже в эти месяц-полтора... Недорогих (рабочих мест. - ред.). Могу сказать условно, пока мы еще считаем, но сумма колеблется 6000-8000 гривен", - заявлял топ-чиновник. В свете роста пособия по безработице предложение Шмыгаля заиграло новыми красками. Украинцы бурно обсуждают ситуацию в сети.

"Вы, что там в этих центрах занятости, блин вообще больные на полную голову или только на половину!! Как можно платить бездельникам и лентяям, не желающими работать, по имеющимся вакансиям, 9 тыс грн, а реально работающему человеку на предприятии платить минималку в 2.2 тыс грн !! Эй, шмыгаль, Зеленский и прочие !! Вы, что не видите . что вас везде дурят как школьников!! Вот настоящая чёрная дыра , в бюджете украины, куда идут десятки милллирдов гривен!! на содержание бездельников, лентяев и приспособленцев!"

"выбор: класть плитку - 6000 грн или пособие по безработице - 8788 грн"

"Блин, а как превратиться из пенсионера со стажем 25 лет в безработного - есть варианты?"

Напомним, "А к депутатам это не относится?": Шмыгаль предложил украинской семье пожить на 16 тысяч