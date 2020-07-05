Популярна українська модель Поліна Логунова, яка є дружиною актора Дмитра Ступки, похвалилася формами під час відпочинку з подругою
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«Коли відпочиваєш з подругою, завжди залікові фото», — коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімку Логунова позує під час відпочинку на пляжі в мікроскопічному купальнику, демонструючи досконалу фігуру. Як можна помітити, модель в момент, коли її фотографували, розмовляє телефоном.
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Її шанувальники могли милуватися красою кумира лише мовчки, адже фотографією зірка поділилася у себе в Сторіс.
Як повідомлялося раніше, модель і инстадива Поліна Логунова, дружина українського актора Дмитра Ступки, постала трохи незвичному образі.
Красуня часто хвалиться своїм струнким тілом в Instagram. Зірка отримує масу компліментів, завдяки своїм образам.
Поліна Логунова з'явилася в чорному мереживному ліфчику, який засвітила, коли скинула з плечей довгий піджак. Також на моделі були довгі брюки-кльош, що сидять на стрункої талії.
В руках зірка тримала пляшку з шампанським і посміхалася.
В пості зірка міркує про громадян пострадянського союзу, які, на думку Поліни, більше інших засуджують людей, а також не дуже коректно поводяться.
Нагадаємо, що ефектна жінка Ступки вбралася в прозорому боді й залізла на кухонний стіл: "Божественне тіло".
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