Зірка перевершила сама себе

Популярна українська модель Поліна Логунова, яка є дружиною актора Дмитра Ступки, похвалилася формами під час відпочинку з подругою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Коли відпочиваєш з подругою, завжди залікові фото», — коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Логунова позує під час відпочинку на пляжі в мікроскопічному купальнику, демонструючи досконалу фігуру. Як можна помітити, модель в момент, коли її фотографували, розмовляє телефоном.

Її шанувальники могли милуватися красою кумира лише мовчки, адже фотографією зірка поділилася у себе в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, модель і инстадива Поліна Логунова, дружина українського актора Дмитра Ступки, постала трохи незвичному образі.

Красуня часто хвалиться своїм струнким тілом в Instagram. Зірка отримує масу компліментів, завдяки своїм образам.

Поліна Логунова з'явилася в чорному мереживному ліфчику, який засвітила, коли скинула з плечей довгий піджак. Також на моделі були довгі брюки-кльош, що сидять на стрункої талії.

В руках зірка тримала пляшку з шампанським і посміхалася.

В пості зірка міркує про громадян пострадянського союзу, які, на думку Поліни, більше інших засуджують людей, а також не дуже коректно поводяться.

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