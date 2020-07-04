Популярна актриса українського походження Тетяна Кравченко, яка зіграла Валюху в серіалі «Свати», похвалилася красою на архівних матеріалах

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-аккаунт знаменитості в Instagram.

«Фанати зламають кнопку лайка», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах показано архівні кадри з життя актриси: спершу вона позує маленькою дівчинкою, потім трохи старше, потім на початку кар'єри, а потім під час зйомок в легендарному серіалі. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку шанувальників Кравченко.

«Ми вас дуже любимо», «Красуня», «очаровашка», «така красуня», «круто! Красуня», «Очі дзеркало душі. Душа у Вас добра й очі такі ж, прекрасна Тетяна», «здорово», «Красуня і талант», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, популярна російська актриса Тетяна Кравченко, яка прославилася завдяки серіалу "Свати", здивувала знімком на біговій доріжці

Незвичайне фото з'явилося на фан-сторінці актриси в Instagram. На фото 66-річна актриса в гарній червоній сукні стояла на біговій доріжці. Артистка виглядала енергійно, вона посміхалася і дивилася в камеру. Позаду неї виднівся обруч. Ймовірно, цю кімнату зірка «Сватів» використовує для занять спортом.

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