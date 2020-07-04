Переможниця шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова вразила сміливою витівкою під час відпочинку на яхті

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Тримаємо рівновагу 😅», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Ульянова позує на яхті, стоячи на руках і розставивши ноги. При цьому дівчина намагається тримати ідеальне рівновагу, щоб не впасти – як можна помітити, човен в цей момент рухається.

«Так і хочеться вирівняти горизонт», «Кайфовая», «це бомба», «Вже фішечки», «ось це клас», «Агонь вогненний звичайно», «Годиться», «Даш, ну така красива», «красуня», «розумник», - пишуть її шанувальники.

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Даша вирішила розповісти про межі публічної людини. При цьому дівчина зазначила, чому не вважає себе зіркою і за що вдячна проєкту «Холостяк».

Також вона зазначила, що у неї губи такі, як вона хоче. І якщо вранці їй захочеться привітатися з кимось без укладання, то не обов'язково їй писати щось з цього приводу.

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