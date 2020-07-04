Популярна українська виконавиця Тіна Кароль забула про сором під час відпочинку на яхті й блиснула зайвим, задерши плаття

Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok знаменитості.

«Вивчи карту моїх зірок», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Кароль позує сидячи під час прогулянки на яхті. Знаменитість показує свої ідеальні ноги, повільно задираючи їх рукою. У якийсь момент вона близько підводить камеру, демонструючи ідеальний загар. Все це відбувається під її нову пісню.

А на інших кадрах Кароль вже позує будинку з букетом квітів. При цьому знаменитість знову задирає сукню рукою, роблячи це під один зі своїх треків.

«Який засмага – краса», «Тіна, ти як завжди – прекрасна», «краса, супер! Теж на море хочу», «Тіночка, просто найкраща. І ноги бомбезні», - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося раніше, українська співачка Тіна Кароль захопила яскравим відео з концерту. Цього разу на фан-сторінці "Фантіни з'явився ролик з виступу Кароль в стильному і жаркому образі. Тіна на одному з останніх концертів приміряла стильне чорне плаття з розрізами й похвалилася фігурою з "висоти", забравшись на високу і незвичну конструкцію.

Як з'ясувалося, співачка вирішила представити одну зі своїх улюблених виступів, яке раніше представила пів року тому. Спеціально для виходу пісні "Сила висоти" Тіна незвичайної конструкції вразила досить ризикованим номером.

Нагадаємо, Кароль розбурхала видом в "траурному" плаття:"Балан залишився в минулому".

Як повідомляла Politeka, розставивши ноги Кароль дісталося за один і той же наряд: "Дивно, що не в сорочці".

Також Politeka писала, що розхристаний Дан Балан раптово перервав мовчання, фани Кароль дочекалися: "Тіна вагітна...".