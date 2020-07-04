Популярная украинская исполнительница Тина Кароль забыла про стыд во время отдыха на яхте и сверкнула лишним, задрав платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok знаменитости.

«Изучи карту моих звезд», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Кароль позирует сидя во время прогулки на яхте. Знаменитость показывает свои идеальные ноги, медленно задирая их рукой. В какой-то момент она близко подводит камеру, демонстрируя идеальный загар. Все это происходит под ее новую песню.

А на других кадрах Кароль позирует уже дома с букетом цветом. При этом знаменитость опять задирает платье рукой, делая это под один из своих треков.

«Какой загар – красота», «Тина, ты как всегда – прекрасна», «красота, супер! Тоже на море хочу», «Тиночка, просто лучшая. И ноги бомбезные», - пишут ее поклонники.

До этого мы писали, что Тина Кароль похвасталась яркими кадрами с концерта. На ее фан-странице появился ролик, где она выступает в жарком наряде. Певица решила примерить модное черное платье с разрезами и похвастаться фигурой с "высоты птичьего полета". Для этого она залезла на высокую конструкцию.

Как выяснилось, певица решила представить одно из своих любимых выступлений, которое ранее представила полгода назад. Специально для выхода песни "Сила высоты" Тина на необычной конструкции поразила весьма рискованным номером.

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".