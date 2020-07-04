Украинская певица Тина Кароль восхитила ярким видео с концерта

В этот раз на фан-странице "ФанТина" появился ролик с выступления Кароль в стильном и жарком образе. Тина на одном из последних концертов примерила стильное черное платье с разрезами и похвасталась фигурой с "высоты", забравшись на высокую и необычную конструкцию.

Как выяснилось, певица решила представить одно из своих любимых выступлений, которое ранее представила полгода назад. Специально для выхода песни "Сила высоты" Тина на необычной конструкции поразила весьма рискованным номером.

«Тина Кароль — Сила Высоты.Тина Кароль вживую исполнила композицию "Сила высоты" на концерте "З Днем народження, Україно!"», - сообщается на фан-странице.

Поклонники сразу же отреагировали:

«Какая сильная💔😍», «Я обожаю Тину, "Вы наша -Сила высоты "», «Как конфетка в обертке 💛», «Какая любимая и красивая😍», «Такие колготки кому то нравятся кажись 🤔», «А теперь задумалась как ей сложно было на это решиться, она высоты боится, волшебная женщина 😻😻😻», «Табун мурашек пробежал туда и обратно и снова туда 😍», «Самая лучшая😘😘😘», «Это было волшебно, очень скучаем и ждём встречи. Любим безгранично.❤️💗💖».

Отметим, Кароль является одной из успешных звезд, за личной жизнью которой следят как журналисты, так и множество поклонников. Поэтому ее посты, новые фото и видео бурно обсуждают в сети фанаты сразу же после их публикации.

Несколько часов назад на фан-странице Тины появилась фотография, на которой певица запечатлена в зеленом платье со смелым декольте.

«Тина Кароль приняла участие в съемках "Хто зверху?" . Выпуск стоит ожидать уже этой осенью на "Новом канале"!❤», - сказано в сообщении.

Фанаты звезды тут же обсудили вид певицы в новом образе. В частности, фанаты предполагают, на что певица готова пойти ради победы женской команды, как будет вести себя Тина во время популярного шоу, и зрещтою, есть ли у нее корыстный мотив для съемок.

«Ух ты, вот это новость 😍🔥», «Это платье, Данчику сюрприз😍😍», «Скорее бы 😍😍😍», «Наконец то дождались 🔥😍», «Як я чекалаааааа😍😍😍😍 це буде 🔥🔥🔥», «О,уже зеленое,вау», «Наконец-то и Тиночка приняла участие😍🔥», «Да ладноооо, клааааас👏😍😍😍🤗», «Ура ура ура 🔥🔥🔥 Ждём ❤️❤️❤️», «Тина,чтоб не сидеть дома на карантине,по всем задворкам пройдется.Бедняжка».

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".