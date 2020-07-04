Легендарна супермодель Наомі Кемпбелл вирішила блиснути неймовірними вигинами й спустилася в підземку без одягу і білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Неопубліковані фото», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках Кемпбелл позує абсолютно без білизни, прикриваючи пікантні місця ногами, волоссям і навіть ланцюжком від сумочки. Це єдиний аксесуар, який був на моделі. Знімки зробили справжній фурор серед її шанувальників.

«Це шедевр!», «викликайте пожежників тут вогонь», «боже, яка ж ти красива», «чорт, як тобі вдається бути настільки привабливою», «як ти це робиш? Як можеш виглядати на мільйон навіть у підземці й без одягу? ЯК?», - пишуть її шанувальники.

До цього повідомлялося, що відома супермодель Наомі Кемпбелл показала незвичайні образи зі своїм хлопцем репером Скепта

На першому фото Наомі сидить в піджаку і спідниці. Поруч з нею позує її хлопець, який був у білих штанах і куртці. Образ пара доповнила очками, які повністю закрили очі. Друге фото виявилося цікавіше, адже Наомі й Скепта зняли одяг і обняли один одного. Чоловік закрив рукою найцікавіше своєї дівчини. Знімок вийшов максимально жарким і при цьому ніжним.

"Стоп. Між нами любов", - написала Наомі.

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