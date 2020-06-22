Известная супермодель Наоми Кэмпбелл показала необычные образы со своим парнем рэпером Скепта

На первом фото Наоми сидит в пиджаке и юбке. Рядом с ней позирует ее парень, который был в белых штанах и куртке. Образ пара дополнила очками, которые закрыли полностью их глаза. Второе фото оказалось интересней, ведь Наоми и Скепта сняли одежду и обняли друг друга. Мужчина закрыл рукой самое интересное своей девушки. Снимок вышел максимально жарким и при этом нежным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Стоп. Между нами любовь", - написала Наоми.

Фанаты успели поставить 40 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Что?", "Чёрный - это красиво", "Королева", "Наоми, ты всегда выглядишь так элегантно и утонченно, независимо от того, наряд или случай!", "Вы оба милые".

Ранее мы сообщали, что известная модель Наоми Кэмпбелл порадовала поклонников горячим фото.

Стоит отметить, это одно из архивных фото, которое "черная пантера" опубликовала в своем Инстаграм.

За основу образа модели были взяты наряды африканских племен.

На голове красотки - намотан большой отрезок ткани. На шее находилось черное длинное украшение, а на руке - браслет из ракушек.

Сообщалось, что 49-летняя известная модель, "черная пантера" Наоми Кэмпбелл появилась в довольно откровенном платье на одном из мероприятий.

Модель решила опубликовать снимок годовой давности, где она запечатлена во время одной из свадеб.

Напомним, Наоми Кэмпбелл без одежды и стыда едва прикрыла прелести волосами

А еще Politeka писала, что Наоми Кэмпбелл раздвинула ноги и засветила лишнее в длинном разрезе

Также Politeka сообщала, что полуголая Пэрис Хилтон зажала в объятиях Наоми Кэмпбелл, появилось фото



