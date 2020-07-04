Українців, які зараз почали замислюватися про пенсію, попередили про хитру схему Пенсійного фонду, через яку можна залишитися без виплат

Про це заявив директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, передає «5 канал».

Так, згідно з запровадженням другого рівня накопичувальної пенсійної системи, заробітні плати громадян можуть зменшитися з 2 до 7 %. Ці кошти підуть на накопичення виплат, що може потягнути додаткове фіскальне навантаження на приватні й державні підприємства.

Пендзин стверджує, що керувати засобами будуть треті сторони – фонди, а держава при цьому просто «вмиє руки», і ніякої відповідальності нести не буде.

«Маючи недавній досвід банкрутств більше сотні комерційних банків, які перебували під жорстким контролем НБУ, чи можемо ми довіряти свої кошти новим, абсолютно незрозумілих структур?», - зазначив він.

Економіст попереджає, що фонд може елементарно збанкрутує, через що частина українців просто залишаться без пенсійних виплат.

Як повідомлялося раніше, в липні українські пенсіонери почнуть отримувати більше грошей завдяки підвищенню прожиткового мінімуму.

З 1 липня 2020 року прожитковий мінімум для громадян, які втратили працездатність, в Україні підвищили з 1638 грн до 1712 гривень. Пенсійний фонд провів перерахунок пенсій і заявив, що підвищені виплати українцям будуть виплачувати з 4 липня.

Нагадаємо, українцям розкрили фатальні нюанси з карантинними виплатами: "надрукуємо гроші й роздамо всім".

Як повідомляла Politeka, пенсії в Україні стали нараховувати по-новому, з'явилося термінове звернення: «Призначать автоматично…»

Також Politeka писало про масштабне скасування пенсій, грошей немає: кого Пенсійний фонд залишить без копійки.