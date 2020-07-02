Кризис серьезно ударил по карманам украинцев и экономике страны в целом, ввиду этого власти готовят довольно противоречивые меры

При этом экономисты буквально ошарашены неожиданной идеей, пишет КП.

Так, народный депутат из пропрезидентской фракции "Слуга народа", секретарь рабочей группы по наработке мероприятий по экономическому развитию, глава подкомитета по вопросам развития конкуренции и равных условий для бизнеса Комитета по вопросам экономического развития Людмила Буймистер предложила в качестве мер по преодолению экономического кризиса "раздать всем украинцам по 3 тыс. грн и выдать бесплатные кредиты малому и среднему бизнесу".

В комитете считают, что макроэкономические показатели Украины позволяют провести эмиссию на 300 млрд грн. И предлагают направить эти деньги на три большие программы – по 100 млрд на каждую: финансовую поддержку граждан, бесплатное и безусловное кредитование малого и среднего бизнеса, а также восстановление отрасли электроэнергетики и инвестиции в строительство инфраструктуры.

Экономисты берутся за головы от таких идей. По их словам, все это выглядят нелепо и по-детски: вроде как, давайте напечатаем деньги и всем раздадим, чтобы увеличить покупательную способность и всем было хорошо. Но в реальности это так не работает. В результате страну просто захлестнет инфляция.

«Сейчас вообще нет смысла говорить об эмиссии, поскольку все параметры согласованы с МВФ, и мы сейчас в программе. И это не говоря о том, что никаких светлых идей, как использовать напечатанные деньги, нет. Например, базовый доход – это совсем не то, что себе представляют инициаторы идеи. В понимании европейцев, базовый доход – это сумма перераспределения профицита бюджета, которого у нас нет и в помине. У нас уже дефицит приближается к 300 млрд грн – это около 8% ВВП. Еще 300 млрд добавить? Что касается бесплатного кредитования бизнеса, то его не будет. У нас бизнес кредитует не государство, а банковская система, а государство в лучшем случае может возместить часть процентной ставки», - отметил экономист Олег Пендзин.

Напомним, за время карантина украинцам уже произвели ряд выплат, а также ввели некоторые льготы. Однако все это, как свидетельствует отчет НБУ, не имело большого влияния на доходы граждан. Наоборот, доходы украинцев впервые за три года прекратили рост.

Напомним, в апреле в связи с карантином некоторым пенсионерам выплатили разово по 1 тыс. грн. А с мая проводят индексацию пенсий – хоть и с задержкой.

Кроме того, льготные условия и увеличенные выплаты предусмотрены для безработных и получателей субсидий. Также согласованы надбавки медикам и детские пособия ФОПам.

Напомним, кардинальное решение по кредитам принято: за что украинцам разрешили не платить.

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Также Politeka писала, что Нацбанк предупредил о важных изменениях, которые коснутся выплат.